Месси побил ещё один рекорд Марадоны на чемпионате мира в Катаре

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отметился новым достижением в матче третьего тура чемпионата мира в Катаре с командой Польши.

Игра третьего тура группы С на арене «Стэдиум 974» в Дохе завершилась со счётом 2:0 в пользу латиноамериканской команды.

Месси стал самым возрастным игроком, которому удалось пять и более раз обвести оппонентов и создать пять и более голевых моментов в одном матче на мундиале. Предыдущее достижение принадлежало Диего Марадоне.

Аргентина с шестью очками финишировала на первом месте в группе С. Со второго места в плей-офф вышла Польша (четыре).

Ранее Войцех Щенсны поспорил с Лионелем Месси на €100, что судья не назначит пенальти.