Щенсны — о выходе в плей-офф: Польша прошла дальше, и мне всё равно, как это получилось

Вратарь сборной Польши Войцех Щенсны высказался о выходе в плей-офф чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

«Это было жутко, ужасно и великолепно. Это была очень длинная игра. Для меня прошло как будто пять часов. Мы прошли, и мне всё равно, как это получилось», — цитирует голкипера пресс-служба ФИФА.

Игра третьего тура группы С на арене «Стэдиум 974» в Дохе между сборными Польши и Аргентины завершилась со счётом 2:0 в пользу латиноамериканской команды.

Аргентина с шестью очками финишировала на первом месте в группе С. Со второго места в плей-офф вышла Польша (четыре). Далее расположились Мексика (четыре) и Саудовская Аравия (три).

Аргентина сыграет с Австралией в 1/8 финала ЧМ-2022. Игра пройдёт 3 декабря на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане. Встреча начнётся в 22:00 мск.

Польша встретится с Францией 4 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

Ранее капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу в матче с командой Польши.