Скалони: сборной Аргентины удалось выполнить план на игру в матче ЧМ с Польшей 

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал победу в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре с Польшей.

«Мы сделали всё возможное, чтобы Польша не сыграла хорошо, мы были настоящей командой сегодня. Матчи на чемпионате мира всегда тяжёлые, поэтому мы должны спокойно идти от игры к игре, ведь даже с Австралией будет нелегко», — цитирует Скалони Sportface.

Игра третьего тура группы С на арене «Стэдиум 974» в Дохе завершилась со счётом 2:0 в пользу латиноамериканской команды.

Мячи забили Алексис Мак Аллистер (46-я минута), Хулиан Альварес (68-я).

Аргентина с шестью очками финишировала на первом месте в группе С. Со второго места в плей-офф вышла Польша (четыре). Далее расположились Мексика (четыре) и Саудовская Аравия (три).

Аргентина сыграет с Австралией в 1/8 финала ЧМ-2022. Игра пройдёт 3 декабря на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане. Встреча начнётся в 22:00 мск.

Польша встретится с Францией 4 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

Ранее капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу в матче с командой Польши.