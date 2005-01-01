Мак Аллистер признан лучшим игроком матча ЧМ-2022 Польша — Аргентина

Полузащитник сборной Аргентины Алексис Мак Аллистер признан самым полезным игроком матча чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре с командой Польши.

Игра третьего тура группы С на арене «Стэдиум 974» в Дохе завершилась со счётом 2:0 в пользу латиноамериканской команды.

Мячи забили Алексис Мак Аллистер (46-я минута), Хулиан Альварес (68-я).

Аргентина с шестью очками финишировала на первом месте в группе С. Со второго места в плей-офф вышла Польша (четыре). Далее расположились Мексика (четыре) и Саудовская Аравия (три).

Аргентина сыграет с Австралией в 1/8 финала ЧМ-2022. Игра пройдёт 3 декабря на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане. Встреча начнётся в 22:00 мск.

Ранее капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу в матче с командой Польши.