Тренерский штаб сборной России на Кубке Первого канала будет таким же, как на Олимпиаде

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов назвал состав тренерского штаба на Кубок Первого канала.

«Весь тренерский штаб команды будет таким же, как и на Олимпиаде. Состав сборной России на турнир объявит Федерация хоккея России», — сказал Жамнов.

В тренерский штаб российской команды на Олимпиаде входили главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов и главный тренер столичного ЦСКА Сергей Фёдоров.

Кубок Первого канала состоится в Москве с 15 по 18 декабря. В турнире примут участие команды Белоруссии и Казахстана.

Ранее главный тренер сборной России прокомментировал перенос Кубка мира по хоккею.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить