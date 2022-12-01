Тренерский штаб сборной России на Кубке Первого канала будет таким же, как на Олимпиаде

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов назвал состав тренерского штаба на Кубок Первого канала.

«Весь тренерский штаб команды будет таким же, как и на Олимпиаде. Состав сборной России на турнир объявит Федерация хоккея России», — сказал Жамнов.

В тренерский штаб российской команды на Олимпиаде входили главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов и главный тренер столичного ЦСКА Сергей Фёдоров.

Кубок Первого канала состоится в Москве с 15 по 18 декабря. В турнире примут участие команды Белоруссии и Казахстана.

Ранее главный тренер сборной России прокомментировал перенос Кубка мира по хоккею.