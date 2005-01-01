Месси: обидно, что не смог забить с пенальти в ворота сборной Польши

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался о незабитом пенальти в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года с Польшей.

«Обидно, что не смог забить с пенальти, но команда стала сильнее после допущенной мною ошибки. Мы знали, что, как только забьём первый гол, это изменит ход матча», — цитирует Месси Ole.

Игра третьего тура группы С на арене «Стэдиум 974» в Дохе завершилась со счётом 2:0 в пользу латиноамериканской команды.

Главный судья матча Данни Маккели из Нидерландов после просмотра VAR на 37-й минуте назначил пенальти в ворота Польши. Судья зафиксировал нарушение на Месси. Форвард «Пари Сен-Жермен» не смог реализовать 11-метровый удар — голкипер польской сборной Войцех Щенсны парировал пенальти.

Аргентина с шестью очками финишировала на первом месте в группе С. Со второго места в плей-офф вышла Польша (четыре). Далее расположились Мексика (четыре) и Саудовская Аравия (три).

Аргентина сыграет с Австралией в 1/8 финала ЧМ-2022. Игра пройдёт 3 декабря на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане. Встреча начнётся в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Щенсны стал первым вратарём за 20 лет, отразившим два пенальти на одном ЧМ.