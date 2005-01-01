Сборная Аргентины сыграет с Австралией в 1/8 финала ЧМ-2022

Сборная Аргентины встретится с командой Австралии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

Игра пройдёт на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане. Встреча начнётся в 22:00 мск.

Аргентина с шестью очками финишировала на первом месте в группе С. Со второго места в плей-офф вышла Польша (четыре). Далее расположились Мексика (четыре) и Саудовская Аравия (три).

Австралия заняла второе место в группе D.

Ранее сообщалось, что Войцех Щенсны стал первым вратарём за 20 лет, отразившим два пенальти на одном ЧМ.