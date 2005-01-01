Аргентина взяла верх над Польшей и с первого места вышла в 1/8 финала ЧМ

Сборная Аргентины нанесла поражение команде Польши в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

Игра третьего тура группы С на арене «Стэдиум 974» в Дохе завершилась со счётом 2:0 в пользу латиноамериканской команды.

Мячи забили Алексис Мак Аллистер (46-я минута), Хулиан Альварес (68-я).

Главный судья матча Данни Маккели из Нидерландов после просмотра VAR на 37-й минуте назначил пенальти в ворота Польши. Судья зафиксировал нарушение на Лионеле Месси. Форвард «Пари Сен-Жермен» не смог реализовать 11-метровый удар — голкипер польской сборной Войцех Щенсны парировал пенальти.

Ранее сообщалось, что Щенсны стал первым вратарём за 20 лет, отразившим два пенальти на одном ЧМ.