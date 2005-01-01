Мексика обыграла Саудовскую Аравию, но не вышла в плей-офф чемпионата мира

Сборная Мексики одержала победу над национальной командой Саудовской Аравии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022.

Встреча группы D проходила на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле и завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Херардо Мартино.

В составе Мексики мячи забили Хенри Мартин (47-я минута) и Луис Чавес (52-я). У Саудовской Аравии отличился Аль-Давсари (90 + 5).

Таким образом, сборная Мексики с четырьмя очками заняла третье место в турнирной таблице. Саудовская Аравия с тремя очками расположилась на четвёртой строчке. Обе команды покидают чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что судья второй раз отменил гол Мексики в ворота Саудовской Аравии из-за офсайда.