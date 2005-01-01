Альварес сделал счёт 2:0 в пользу Аргентины в матче ЧМ-2022 с Польшей

Сборная Аргентины встречается с командой Польши в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

Второй мяч в ворота польской сборной забил Хулиан Альварес на 68-й минуте. На 46-й минуте отличился Алексис Макаллистер.

Счёт в игре стал 2:0 в пользу сборной Аргентины.

Главный судья матча Данни Маккели из Нидерландов после просмотра VAR на 37-й минуте назначил пенальти в ворота Польши. Судья зафиксировал нарушение на Лионеле Месси. Форвард «Пари Сен-Жермен» не смог реализовать 11-метровый удар — голкипер польской сборной Войцех Щенсны парировал пенальти.

Игра третьего тура группы С проходит на арене «Стэдиум 974» в Дохе.

Ранее сообщалось, что Щенсны стал первым вратарём за 20 лет, отразившим два пенальти на одном ЧМ.