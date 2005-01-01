СЭ: после матча Иран — США на ЧМ в Катаре задержали болельщицу

После матча чемпионата мира-2022 между сборными США и Ирана произошёл инцидент между болельщиками и службой охраны правопорядка за пределами стадиона.

Девушка попыталась выяснить причину ареста её молодого человека и брата, однако полиция окружила и задержала её, сообщает «Спорт-Экспресс».

Встреча группы B проходила на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе и завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Грегга Берхалтера.

Сборная США с пятью очками заняла второе место в турнирной таблице и вышла в плей-офф. Иран с тремя очками расположился на третьей строчке и покинул чемпионат мира.

Ранее иранские болельщики освистали футболистов, спевших гимн перед матчем с США.