Американец Хортон подписал контракт с БК «Локомотив-Кубань»
Об этом сообщается в официальном Telegram-канале клуба.
28-летний баскетболист начал текущий сезон в составе «Хапоэля» (Тель-Авив). Хортон провёл восемь матчей в национальном чемпионате и Кубке Израиля, где в среднем набирал 13,2 очка и делал 5,5 подбора за игру.
В послужном списке американца также выступления в европейских чемпионатах на протяжении пяти сезонов. Спортсмен играл во Франции, Греции и Венгрии.
Ранее глава Французской федерации баскетбола (FFBB) Жан-Пьер Сиюта заявил, что разыгрывающий Тома Эртель отстранён от национальной команды из-за перехода в петербургский «Зенит».