Американец Хортон подписал контракт с БК «Локомотив-Кубань»

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Американский форвард Крис Хортон продолжит карьеру в российском баскетбольном клубе «Локомотив-Кубань».

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале клуба.

28-летний баскетболист начал текущий сезон в составе «Хапоэля» (Тель-Авив). Хортон провёл восемь матчей в национальном чемпионате и Кубке Израиля, где в среднем набирал 13,2 очка и делал 5,5 подбора за игру.

В послужном списке американца также выступления в европейских чемпионатах на протяжении пяти сезонов. Спортсмен играл во Франции, Греции и Венгрии.

Ранее глава Французской федерации баскетбола (FFBB) Жан-Пьер Сиюта заявил, что разыгрывающий Тома Эртель отстранён от национальной команды из-за перехода в петербургский «Зенит».

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