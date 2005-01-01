Англия забила два мяча за две минуты в матче с Уэльсом

Сборная Англии проводит матч с командой Уэльса в рамках группового этапа чемпионата мира в Катаре.

Нападающий сборной Англии Маркус Рашфорд забил мяч в ворота уэльской сборной на 50-й минуте. Полузащитник Фил Фоден отличился на 52-й минуте.

Встреча между командами проходит в Аль-Райане на стадионе «Ахмед бин Али». Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск.

Счёт встречи — 2:0.

Ранее сообщалось, что сборная Ирана проводит матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 с национальной командой США.