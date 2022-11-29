Каземиро раскритиковал людей, радующихся травме Неймара

Полузащитник сборной Бразилии Каземиро осудил людей, радующихся травме нападающего Неймара.

«Стыдно, что люди желают другим зла. Им совершенно не хватает характера. Я думаю, что образование начинается с пелёнок. Лично мне грустно, потому что Неймар этого не заслуживает. Он человек, который сильно помогает другим», — цитирует Каземиро Goal.

30-летний бразилец получил растяжение связок лодыжки в матче первого тура группового этапа с командой Сербии (2:0).

Подопечные Тите досрочно вышли в плей-офф турнира.

29 ноября стало известно, что форвард пропустит матч третьего тура группового этапа чемпионата мира в Катаре с командой Камеруна.

Ранее Неймар показал, как выглядит его нога после травмы на чемпионате мира по футболу в Катаре.