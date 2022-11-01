Жезус: если у меня будет шанс, то я забью за сборную Бразилии

Нападающий сборной Бразилии Габриэл Жезус прокомментировал ситуацию с отсутствием голов за национальную команду на чемпионате мира — 2022.

«Конечно, я тот футболист, который должен время от времени забивать, я нахожусь в сборной ради голов. Если у меня будет шанс, то я забью», — цитирует Жезуса Football London.

Сборная Бразилии с шестью очками занимает первое место в группе G. В следующем матче подопечные Тите сыграют с Камеруном. Игра пройдёт 2 декабря и начнётся в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Бразилии Неймар пропустит матч с Камеруном.