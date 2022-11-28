Гербольдт считает Туктамышеву и Муравьёву конкурентками Валиевой на чемпионате России

Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт ответила на вопрос, кто может составить конкуренцию Камиле Валиевой на чемпионате России.

«Мне кажется, что у неё много достойных конкурентов. Та же Лиза Туктамышева, та же Софья Муравьёва, которые показывают стабильное, достойное катание», — цитирует Гербольдт Газета.ру.

Национальный чемпионат пройдёт в Красноярске с 20 по 25 декабря.

25-летняя Елизавета Туктамышева по сумме двух прокатов набрала 239,94 балла и завоевала золотую медаль на шестом этапе Гран-при России в Перми. Муравьёва заняла второе место с результатом 239,15 балла. Третьей стала Алина Горбачёва (210,86).

Ранее Гербольдт отреагировала на отказ серебряного призёра Игр-2022 Александры Трусовой от участия в чемпионате России по прыжкам.