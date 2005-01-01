Фернандеш открыл счёт в матче с Уругваем на ЧМ

В рамках второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре сборная Португалии играет с командой Уругвая.

Футболист сборной Португалии Бруно Фернандеш открыл счёт в матче с Уругваем, забив мяч на 54-й минуте.

Счёт встречи — 1:0 в пользу подопечных Фернанду Сантуша.

Встреча в настоящий момент проходит в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик». Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск.

Ранее Пепе стал самым возрастным игроком в истории сборной Португалии на чемпионатах мира.