Гол Каземиро принёс победу Бразилии в матче со Швейцарией

Сборная Бразилии одержала победу над командой Швейцарии в матче второго тура группового этапа на чемпионате мира в Катаре.

Встреча в Дохе на стадионе «974» завершилась со счётом 1:0.

Единственным голом в матче на 83-й минуте отметился Каземиро.

Таким образом, Бразилия продолжает лидировать в группе G, набрав шесть очков. Швейцария — вторая (три очка).

Ранее сообщалось, что гол Винисиуса в матче со Швейцарией был отменён после просмотра VAR.