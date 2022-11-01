Гол Каземиро принёс победу Бразилии в матче со Швейцарией
Сборная Бразилии одержала победу над командой Швейцарии в матче второго тура группового этапа на чемпионате мира в Катаре.
Встреча в Дохе на стадионе «974» завершилась со счётом 1:0.
Единственным голом в матче на 83-й минуте отметился Каземиро.
Таким образом, Бразилия продолжает лидировать в группе G, набрав шесть очков. Швейцария — вторая (три очка).
Ранее сообщалось, что гол Винисиуса в матче со Швейцарией был отменён после просмотра VAR.