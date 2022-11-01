Daily Mail: швейцарские футболисты попали в ДТП перед матчем с Бразилией на ЧМ

Автобус с футболистами сборной Швейцарии попал в аварию перед матчем второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре с командой Бразилии.

Транспортное средство врезалось в полицейскую машину сопровождения, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что никто не пострадал и спортсмены вовремя приехали на стадион.

Встреча в настоящий момент проходит в Дохе на стадионе «974». Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск.

После первого тура Бразилия лидирует в группе G, набрав три очка. Швейцария — вторая (три очка).

Ранее сообщалось, что во время матча Бразилия — Швейцария на стадионе пропал свет.