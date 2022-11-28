Полузащитник «Оренбурга» Вера: думаю, Сычевой потянет уровень «Барселоны»

Полузащитник футбольного клуба «Оренбург» Лукас Вера считает, что форвард Владимир Сычевой смог бы проявить себя в «Барселоне».

«Сычевой — топ-нападающий в РПЛ. Он мне безумно нравится. Уверен, в будущем Сычевой перейдёт в «Барселону». Думаю, Владимир потянет этот уровень», — приводит слова Веры «РБ Спорт».

В текущем сезоне 26-летний футболист провёл 17 матчей во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал две результативные передачи. Контракт футболиста с «Оренбургом» рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее Сычевой рассказал об интересе «Црвены Звезды».