Зиньковский — о драке с «Зенитом»: в раздевалке все посмеялись над этим

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался о драке на матче шестого тура группового этапа Кубка России по футболу с петербургским «Зенитом».

«Как обсудили в раздевалке концовку матча? Мы смотрели как раз видео драки, посмеялись с Шамара, как он начал драться. Кто больше всех смеялся? Все вместе ржали», — цитирует Зиньковского «Чемпионат».

По словам Зиньковского, он рад, что «Спартак» не позволил «Зениту» занять первое место в группе.

«После такой концовки матча точно рад. Обсуждали, что в следующем матче с «Зенитом» будет битва, пятый раунд будет», — добавил футболист.

Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась вничью (0:0) в основное время. По пенальти сильнее оказались футболисты «Зенита» (4:2).

У «Спартака» после драки, которая произошла на последней минуте встречи, были удалены Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов, у «Зенита» — Вильмар Барриос, Малком и Родригао.

«Зенит» (десять очков) вышел в плей-офф «Пути регионов», где сыграет с клубами Первой лиги. «Спартак» (13 очков) продолжит выступление в плей-офф Кубка России.

Ранее в «Зените» отреагировали на информацию о тройных премиальных в случае разгрома «Спартака».







