Камоцци надеется, что «Спартак» и «Зенит» накажут игроков, которые устроили потасовку

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о массовой драке в матче шестого тура Кубка России по футболу между «Зенитом» и «Спартаком».

«Потасовка в матче — это неприемлемо. Я надеюсь, что оба клуба примут серьёзные дисциплинарные меры в отношении игроков, которые это устроили», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась вничью (0:0) в основное время. По пенальти сильнее оказались футболисты «Зенита» (4:2).

У красно-белых после драки были удалены Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов, у «Зенита» — Вильмар Барриос, Малком и Родригао.

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев отреагировал на массовую драку в матче шестого тура Кубка России по футболу с «Зенитом».