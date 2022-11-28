Камоцци надеется, что «Спартак» и «Зенит» накажут игроков, которые устроили потасовку
«Потасовка в матче — это неприемлемо. Я надеюсь, что оба клуба примут серьёзные дисциплинарные меры в отношении игроков, которые это устроили», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».
Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась вничью (0:0) в основное время. По пенальти сильнее оказались футболисты «Зенита» (4:2).
У красно-белых после драки были удалены Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов, у «Зенита» — Вильмар Барриос, Малком и Родригао.
Ранее бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев отреагировал на массовую драку в матче шестого тура Кубка России по футболу с «Зенитом».