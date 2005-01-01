Мората первым в истории Испании забил в двух матчах подряд на ЧМ, выйдя на замену

Сборные Германии и Испании не смогли выявить победителя в матче группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре.

Нападающий сборной Испании Альваро Мората стал первым игроком в истории национальной сборной, который забил на ЧМ в двух матчах подряд, выйдя на замену.

В матче с Германией форвард открыл счёт на 62-й минуте.

В первом туре ЧМ-2022 Мората появился на поле на 57-й минуте и забил мяч в ворота Коста-Рики (7:0).

Ранее голкипер сборной Германии Мануэль Нойер повторил рекорд среди вратарей по количеству матчей на чемпионатах мира.