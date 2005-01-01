Вратарь сборной Канады Борян: мы проиграли Хорватии из-за своих же ошибок

Вратарь сборной Канады Милан Борян высказался о поражении команды в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре с командой Хорватии.

«Мы начали очень хорошо, открыли счёт. Первые 20—25 минут мы смотрелись бодро. Не знаю, что случилось потом. Мы сильно опустились назад, начали обороняться, играли нервно, не могли толком выбить мяч. Но мы проиграли этот матч за счёт своих же ошибок», — цитирует Боряна «Матч ТВ».

Хорватия одержала волевую победу над Канадой. Встреча второго тура группы F на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе завершилась со счетом 4:1 в пользу подопечных Златко Далича.

Хорватия (четыре очка) вышла в лидеры группы. Далее располагаются Марокко (четыре), Бельгия (три), Канада (ноль).

Ранее защитник сборной Хорватии Деян Ловрен прокомментировал волевую победу над Канадой.