Кассано считает Ришарлисона ужасным футболистом

Экс-игрок сборной Италии Антонио Кассано высказался об игре нападающего команды Бразилии Ришарлисона.

«Нельзя вызвать Ришарлисона, который ужасен, и при этом оставить вне заявки Фирмино, который является феноменом. Я человек, который никогда не отрицает своих слов, и после того, что я видел, я подтверждаю, что Ришарлисон ужасен», — цитирует Кассано Marca.

В прошедшей встрече Ришарлисон оформил дубль. Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу сборной Бразилии.

Бразилия набрала три очка и поднялась на первое место в турнирной таблице группы G. Сербия с нулём очков расположилась на последней, четвёртой, строчке.

Ранее Ришарлисон прокомментировал победу над командой Сербии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.