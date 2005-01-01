Германия сравняла счёт в концовке матча ЧМ-2022 с Испанией, отличился Фюллькруг

Сборная Германии встречается с командой Испании в матче группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре.

Мяч забил Никлас Фюллькруг на 83-й минуте. Форвард «Вердера» вышел на поле на замену на 70-й минуте. Ранее отличился Альваро Мората (62-я).

В первом тайме Антонио Рюдигер (40-я) забил мяч головой. Однако после просмотра VAR гол был отменён из-за офсайда.

Счёт в матче — 1:1.

Игра второго тура группы Е проходит на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Главный арбитр матча — Данни Маккели из Нидерландов.

Ранее сообщалось, что Коста-Рика в матче группы Е обыграла Японию.