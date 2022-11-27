Миранчук вернётся в расположение «Торино» 28 ноября

Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти сообщил, когда российский полузащитник Алексей Миранчук присоединится к итальянскому клубу.

«Завтра Алексей вернётся в Италию и начнёт тренироваться. Он отлично себя чувствует и с нетерпением ждёт возобновления сезона», — цитирует Ваньяти Sport24.

Технический директор «Торино» также сообщил, что вопрос о выкупе Миранчука будет решаться ближе к лету.

Миранчук выступает в «Торино» на правах аренды с августа. Хавбек сборной России в девяти матчах забил два мяча и сделал две результативные передачи.

Ранее игрок сборной Нидерландов заявил, что ждёт возвращения Миранчука в «Аталанту».