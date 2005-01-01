Нойер повторил рекорд среди вратарей по количеству матчей на чемпионатах мира

Сборная Германии встречается с командой Испании в матче группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре.

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер проводит свой 18-й матч на чемпионатах мира. Он также повторил достижение Зеппа Майера и Клаудио Таффареля.

Счёт в матче — 0:0.

Игра второго тура группы Е проходит на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Главный арбитр матча — Данни Маккели из Нидерландов.

Ранее Нойер объяснил жест с закрытыми ртами игроков национальной команды перед матчем с Японией первого тура чемпионата мира в Катаре.