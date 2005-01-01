Кураньи назвал оборону слабым местом сборной Германии по футболу на ЧМ-2022

Бывший нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи оценил игру сборной Германии по футболу на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«На мой взгляд, у немецкой сборной слабовата линия обороны. Если команда и пройдет дальше, то за счет весьма мощной полузащиты. Конечно, я желаю этого своим соотечественникам, там у меня остаются друзья, с которыми постоянно на связи», — цитирует Кураньи «Спорт-Экспресс».

По его словам, футболисты немецкой сборной обязательно должны собраться все вместе и обсудить ситуацию.

«В оставшихся двух матчах надо выходить с максимальным настроем», — сказал Кураньи.

Сборная Германии в матче первого тура группового этапа проиграла команде Японии со счётом 1:2.

Ранее бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа чемпионата мира — 2022 между Германией и Испанией.