Александр Мостовой: Мбаппе — главная звезда ЧМ-2022 в Катаре

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой оценил игру французского нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«В каждой команде есть звезда, и мы уже видим, кто главная звезда этого чемпионата — Мбаппе. Он и решил исход матча с Данией», — цитирует Мостового «Матч ТВ».

Франция в матче второго тура группы D на стадионе «Стэдиум 974» в Дохе переиграла Данию со счётом 2:1. В составе сборной Франции отличился Килиан Мбаппе (61-я и 86-я минуты). У Дании единственный мяч забил Андреас Кристенсен (68-я).

После второго тура Франция с шестью очками занимает первое место в турнирной таблице. Дания с одним очком располагается на третьей строчке.

Ранее сообщалось, что Франция впервые в истории выиграла шесть матчей подряд на чемпионате мира.





