Мартинес оценил вклад Месси в победу над Мексикой в матче ЧМ-2022 в Катаре

Форвард сборной Аргентины Лаутаро Мартинес прокомментировал результат матча группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

«Сегодня нам нужно было одержать победу, и мы сделали это. Мы играли против сложного соперника. Для меня это был очень тяжелый матч, но у нас есть лучший игрок в мире — Лионель Месси. У нас хватило терпения, справедливо победили», — цитирует Мартинеса Ámbito.

Игра группы C проходила на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле и завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Лионеля Скалони.

В составе сборной Аргентины мячи забили Лионель Месси (64-я минута) и Энцо Фернандес (87-я).

В другом матче группы C сборная Польши обыграла команду Саудовской Аравии (2:0).

После второго тура Аргентина с тремя очками занимает второе место в турнирной таблице. Мексика с одним очком занимает четвёртую строчку.

Ранее сообщалось, что Месси догнал Марадону по голам на чемпионатах мира.