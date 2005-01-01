Месси — о победе над Мексикой: теперь каждый матч для нас как финальный

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал результат матча группового турнира чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре с командой Мексики.

«Мы не можем сейчас опускать руки. Теперь каждый матч для нас — как финальный, поэтому мы не можем больше ошибаться. Мы знали, что реакция людей будет такой на поражение от Саудовской Аравии. Я думаю, вместе, как команда, мы сможем исправить нашу ситуацию», — цитирует Месси пресс-служба сборной в социальных сетях.

При этом Месси признался, что для сборной Аргентины матч с Мексикой получился очень сложным, поскольку соперник играл очень хорошо.

«Первый тайм мы провели интенсивно, а во втором успокоились и снова стали самими собой», — добавил он.

Игра группы C проходила на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле и завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Лионеля Скалони.

В составе сборной Аргентины мячи забили Лионель Месси (64-я минута) и Энцо Фернандес (87-я).

В другом матче группы C сборная Польши обыграла команду Саудовской Аравии (2:0).

После второго тура Аргентина с тремя очками занимает второе место в турнирной таблице. Мексика с одним очком занимает четвёртую строчку.

Ранее сообщалось, что Месси догнал Марадону по голам на чемпионатах мира.