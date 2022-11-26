В Катаре выбрали российского артиста, который споёт на ЧМ-2022

Российский исполнитель Вадим Капустин получил приглашение принять участие в культурной программе на чемпионате мира по футболу — 2022 в Катаре.

Капустин является вокалистом и автором хитов трио романтического электронного рока Triangle Sun, поющего на английском, сообщает «Российская газета».

Капустин 3 декабря сыграет полуторачасовой сет на фестивале болельщиков Qetai Fan Beach Fest.

ЧМ-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Ранее Серхио Агуэро заявил, что чемпионат мира по футболу способен объединить страны.