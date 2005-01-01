Аргентина забила первый гол с игры на ЧМ-2022 в Катаре

Сборная Аргентины в матче группового этапа чемпионата мира по футболу встречается с командой Мексики.

Счёт в матче 1:0 в пользу аргентинской сборной. Мяч забил Лионель Месси на 64-й минуте. Этот гол стал первым с игры на текущем первенстве планеты.

Игра проходит на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. Главный судья встречи — Даниэле Орсато из Италии.

Месси в матче первого тура с Саудовской Аравией (1:2) забил с пенальти.

Напомним, что мундиаль в Катаре проходит с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее сообщалось, что Аргентина нанесла первый удар по воротам Мексики на 41-й минуте.