Рианчо: в матче между Испанией и Германией нас ждёт ещё одна безголевая ничья

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа чемпионата мира — 2022 между Германией и Испанией.

«Это очень важный матч для обеих сторон. Думаю, нас ждёт ещё одна безголевая ничья», — цитирует Рауля Рианчо «Спорт-Экспресс».

По его мнению, Испания хорошо себя показала в предыдущей встрече, но в игре с Германией будет другой футбол.

Матч между сборными Германии и Испании состоится 27 ноября. Игра начнётся в 22:00 мск.

Напомним, что мундиаль в Катаре проходит с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от предстоящего матча с Испанией.