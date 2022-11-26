Туктамышева: я достаточно удачно откатала, поводов иметь плохое настроение у меня нет

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева поделилась эмоциями от проката короткой программы на Гран-при России в Перми.

«Настроение хорошее. Я достаточно удачно откатала. Поэтому поводов иметь плохое настроение у меня нет. Я сегодня действительно не волновалась. Видимо, потеряла концентрацию от того, что наслаждалась своим катанием», — цитирует Туктамышеву Sport24.

Софья Муравьёва получила от судей 81,59 балла. Туктамышева на втором месте (78,74). Третья — Ксения Синицына (70,94).

Туктамышева выиграла четвёртый этап Гран-при России в Москве с результатом 234,63 балла.

Произвольную программу спортсменки исполнят 27 ноября.

Ранее Муравьёва высказалась о победе в короткой программе на Гран-при России в Перми.