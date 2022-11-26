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Муравьёва о короткой программе на Гран-при России: можно было лучше

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Фигуристка Софья Муравьева высказалась о победе в короткой программе на Гран-при России в Перми.
Муравьёва о короткой программе на Гран-при России: можно было лучше
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Я старалась катать, как на тренировках, потому что, если сделаешь больше, можно в любой момент упасть. Что сказал Евгений Викторович? Секрет! Настроение хорошее. Не то, что отличное. Можно было лучше. Я опять очень нервничала», — цитирует Муравьёву Sport24.

Спортсменка получила от судей 81,59 балла. На втором месте расположилась 25-летняя Елизавета Туктамышева (78,74). Третья — Ксения Синицына (70,94).

Произвольную программу фигуристки исполнят 27 ноября.

Ранее заслуженный тренер России по фигурному катанию Елена Буянова высказалась о восстановлении Алёны Косторной после операции.

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