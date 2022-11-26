Хави Мартинес считает Аргентину и Германию фаворитами ЧМ

Экс-полузащитник «Баварии» Хави Мартинес рассказал, кого считает фаворитом на чемпионате мира в Катаре.

«Я бы назвал Аргентину и Германию, если честно. Германия — как «Реал» в Лиге чемпионов. Они всегда рядом. Команде нужен один центральный нападающий, который будет напрягать центральных защитников и бороться за верховые мячи», — цитирует Хави Мартинеса Marca.

Во втором круге немецкие футболисты сыграют со сборной Испании. Встреча состоится 27 ноября. Аргентинцы встретятся с командой Мексики 26 ноября.

Чемпионат мира в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

Ранее бывший защитник сборной Германии Лотар Маттеус поделился мнением об игре полузащитника национальной команды и мюнхенской «Баварии» Джамала Мусиала.