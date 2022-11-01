Маттеус: Мусиала может стать следующим Месси

Бывший защитник сборной Германии Лотар Маттеус поделился мнением об игре полузащитника национальной команды и мюнхенской «Баварии» Джамала Мусиала.

«Мусиала может стать следующим Месси. Следите за ним. Джамал отличный футболист, который показывает отличную игру в «Баварии» сейчас. Он парень, который на 100% сосредоточен на футболе, очень профессионален и умён. Я являюсь его большим поклонником уже несколько лет, с тех пор, как впервые увидел его», — приводит слова Маттеуса Marca.

В нынешнем сезоне 19-летний немец забил 12 мячей и отдал 10 результативных передач в 22 матчах за «Баварию». Его контракт с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.