Агент защитника Мексики Монтес опроверг информацию об интересе клубов РПЛ

Гелу Родригес, агент защитника сборной Мексики и «Монеррея» Сезара Монтеса, прокомментировал информацию о том, что его клиент может в зимнее трансферное окно перейти в клуб Российской премьер-лиги.

«Это фейк. Со мной не связывались клубы из России», — приводит слова Родригеса Sport24.

Напомним, что летом 25-летний мексиканец мог перейти в московское «Динамо».

Защитник отыграл полный матч за сборную Мексики в первом туре группового этапа чемпионата мира 2022 года против команды Польши (0:0).

Ранее сообщалось, что Монтес готов рассмотреть предложения из России.