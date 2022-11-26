Агент защитника Мексики Монтес опроверг информацию об интересе клубов РПЛ
Гелу Родригес, агент защитника сборной Мексики и «Монеррея» Сезара Монтеса, прокомментировал информацию о том, что его клиент может в зимнее трансферное окно перейти в клуб Российской премьер-лиги.
«Это фейк. Со мной не связывались клубы из России», — приводит слова Родригеса Sport24.
Напомним, что летом 25-летний мексиканец мог перейти в московское «Динамо».
Защитник отыграл полный матч за сборную Мексики в первом туре группового этапа чемпионата мира 2022 года против команды Польши (0:0).
Ранее сообщалось, что Монтес готов рассмотреть предложения из России.