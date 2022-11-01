Metaratings: защитник Мексики Монтес может зимой перейти в клуб РПЛ

Защитник сборной Мексики и «Монеррея» Сезар Монтес может в зимнее трансферное окно перейти в клуб Российской премьер-лиги.

Как сообщает Metaratings.ru, 25-летний мексиканец готов рассмотреть предложения из России.

Напомним, что летом защитник мог перейти в московское «Динамо».

Монтес отыграл полный матч за сборную Мексики в первом туре группового этапа чемпионата мира 2022 года против команды Польши (0:0).

Ранее сообщалось, что Мексика и Польша сыграли вничью в матче ЧМ-2022 в Катаре.