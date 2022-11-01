В Футбольной ассоциации Англии рассказали об угрозах от ФИФА из-за радужной повязки

Генеральный директор Футбольной ассоциации Англии Марк Буллингем объяснил, почему капитан и нападающий команды Гарри Кейн не вышел с радужной повязкой на матч против Ирана первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу.

«Мы хотели использовать повязку, но не получили разрешения, нам грозил бы штраф. К сожалению, в день матча они предупредили нас за 10 минут до того, как мы должны были отправиться на встречу. Они приехали с пятью официальными лицами и заявили, что любой, кто носит такую повязку, будет оштрафован и вдобавок к этому подвергнется дисциплинарным санкциям. Их действия были совершенно беспрецедентными. Мы были разочарованы и разозлены. То, как это было сделано, было возмутительно», — приводит слова Буллингема Sky Sports.

По его словам, в Футбольной ассоциации Англии чувствовали, что не могут поставить игроков национальной команды в такое положение, так как многие мечтали принять участие на чемпионате мира.

«Внезапно они могут столкнуться с запретом. Мы не могли допустить подобный сценарий. Думаю, что в качестве критерия подачи заявок должен быть базовый уровень прав человека. Это абсолютно необходимая часть. Мы хотели продемонстрировать поддержку сообществам, и расстраивает, что не смогли этого сделать», — сказал он.

Напомним, что сборные Англии, Бельгии, Германии, Дании, Нидерландов, Уэльса и Швейцарии отказались от ношения радужных повязок на чемпионате мира в Катаре из-за запрета ФИФА.

Ранее мэр Лондона Садик Хан раскритиковал ФИФА за запрет на ношение радужных повязок на ЧМ-2022 в Катаре.