Ахмедов проиграл Уилкинсону в финале PFL и не смог заработать $1 млн
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- © Matt Davies/Keystone Press Agency
После двух раундов поединка в полутяжёлой категории судьи приняли решение остановить бой по причине серьёзного урона здоровью 35-летнего россиянина.
Таким образом, Ахмедов не смог выиграть главный приз турнира в размере $1 млн.
Для него это поражение стало седьмым в карьере. Также на его счету 23 победы и одна ничья.
Ранее Ахмедов победил американца Джоша Сильвейру в полуфинале турнира PFL.