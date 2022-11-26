Ахмедов проиграл Уилкинсону в финале PFL и не смог заработать $1 млн

Российский боец Омари Ахмедов потерпел поражение от австралийца Роба Уилкинсона в финале турнира регулярного сезона Professional Fighters League (PFL).

После двух раундов поединка в полутяжёлой категории судьи приняли решение остановить бой по причине серьёзного урона здоровью 35-летнего россиянина.

Таким образом, Ахмедов не смог выиграть главный приз турнира в размере $1 млн.

Для него это поражение стало седьмым в карьере. Также на его счету 23 победы и одна ничья.

Ранее Ахмедов победил американца Джоша Сильвейру в полуфинале турнира PFL.