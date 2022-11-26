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Магуайр: разочарован ничьёй с США, но счастлив провести 50‑й матч за Англию

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Защитник сборной Англии Гарри Магуайр прокомментировал ничью с командой США в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Магуайр: разочарован ничьёй с США, но счастлив провести 50‑й матч за Англию
  • AP
  • © Ashley Landis

«Разочарован ничьей с США, но счастлив провести 50‑й матч за Англию. У меня останутся невероятные воспоминания. Надеюсь, в будущем этих воспоминаний будет ещё больше. Спасибо моей семье, партнёрам по сборной и болельщикам за поддержку», — написал Магуайр в Twitter.

Встреча проходила на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре и завершилась со счётом 0:0.

Англия с четырьмя очками занимает первое место в турнирной таблице группы B. США с двумя очками располагаются на третьей строчке.

Ранее главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт отреагировал на свист в адрес команды в матче второго тура группового этапа ЧМ-2022 в Катаре с США.

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