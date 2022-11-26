Тренер «Крыльев» прокомментировал информацию об интересе «Манчестер Юнайтед» к Пиняеву

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал информацию об интересе «Манчестер Юнайтед» к полузащитнику самарского клуба Сергею Пиняеву.

«Мы не знаем, есть ли интерес. Сейчас в «Манчестер Юнайтед» больше Роналду заняты, чем Пиняевым. Но мы понимаем, что они всегда найдут возможность пригласить любого таланта, который заинтересует большие клубы», — приводит слова Осинькина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 18-летний россиянин забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи в 15 матчах за самарцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее Пиняев прокомментировал победу «Крыльев Советов» над «Спартаком» в Кубке России.