Овечкин отпраздновал 791-й гол в НХЛ вместе с сыном
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После заброшенной шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» 37-летний россиянин подъехал к заградительному стеклу и дал пять своему сыну.
Нападающий рассказал, что чувствовал, празднуя гол в прошедшей встрече.
«Всегда радостно, когда твоя семья смотрит, как ты играешь. Безусловно, это был особенный момент — увидеть сына так близко ко льду», — сказал Овечкин после игры.
Ранее сообщалось, что гол Овечкина помог «Вашингтону» разгромить «Калгари» в НХЛ.