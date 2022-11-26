Овечкин отпраздновал 791-й гол в НХЛ вместе с сыном

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отпраздновал 791-й гол в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) вместе со своим старшим сыном Сергеем.

После заброшенной шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» 37-летний россиянин подъехал к заградительному стеклу и дал пять своему сыну.

Нападающий рассказал, что чувствовал, празднуя гол в прошедшей встрече.

«Всегда радостно, когда твоя семья смотрит, как ты играешь. Безусловно, это был особенный момент — увидеть сына так близко ко льду», — сказал Овечкин после игры.

Ранее сообщалось, что гол Овечкина помог «Вашингтону» разгромить «Калгари» в НХЛ.