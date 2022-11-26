Василевский — второй в истории НХЛ вратарь по домашним победам в первых 200 матчах

Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский стал вторым вратарём в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству домашних побед в первых 200 матчах.

В субботу 28-летний россиянин принял участие во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (5:2).

Для вратаря эта игра стала 200-й домашней игрой за «Тампу», в которых он одержал 135 побед.

Больше побед одержал только бывший голкипер «Монреаль Канадиенс» Жак Плант — 138.

В прошедшем матче Василевский совершил 25 сейвов.

Ранее сообщалось, что три очка российского нападающего Никиты Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Сент-Луис» в матче НХЛ.