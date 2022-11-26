Василевский — второй в истории НХЛ вратарь по домашним победам в первых 200 матчах
- AP
В субботу 28-летний россиянин принял участие во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (5:2).
Для вратаря эта игра стала 200-й домашней игрой за «Тампу», в которых он одержал 135 побед.
Больше побед одержал только бывший голкипер «Монреаль Канадиенс» Жак Плант — 138.
В прошедшем матче Василевский совершил 25 сейвов.
Ранее сообщалось, что три очка российского нападающего Никиты Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Сент-Луис» в матче НХЛ.