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Василевский — второй в истории НХЛ вратарь по домашним победам в первых 200 матчах

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Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский стал вторым вратарём в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству домашних побед в первых 200 матчах.
Василевский — второй в истории НХЛ вратарь по домашним победам в первых 200 матчах
  • AP

В субботу 28-летний россиянин принял участие во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (5:2).

Для вратаря эта игра стала 200-й домашней игрой за «Тампу», в которых он одержал 135 побед.

Больше побед одержал только бывший голкипер «Монреаль Канадиенс» Жак Плант — 138.

В прошедшем матче Василевский совершил 25 сейвов.

Ранее сообщалось, что три очка российского нападающего Никиты Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Сент-Луис» в матче НХЛ.

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