Газзаев: сборной Катара нужно было подготовиться к домашнему ЧМ так же, как Россия в 2018 году

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился эмоциями от матча второго тура группового этапа чемпионата мира — 2022 между сборными Катара и Сенегала.

«Сборной Катара нужно было лучше подготовиться, команда‑то не слабая. Они хозяева чемпионата мира, они должны были подготовиться, как это сделала наша сборная в 2018 году», — цитирует Газзаева «Матч ТВ».

Встреча проходила на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе и завершилась со счётом 3:1.

В составе команды Сенегала забитыми мячами отметились нападающие Булайе Диа, Фамара Дьедиу и Бамба Дьенг. У сборной Катара единственный гол на счету форварда Мохаммеда Мунтари.

Таким образом, Сенегал набрал три очка и расположился на третьем месте в турнирной таблице группы A. Катар с нулём очков остался на последней, четвёртой, строчке.

Ранее сообщалось, что сборная Катара первой лишилась шансов на выход в плей-офф чемпионата мира.