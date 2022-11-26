Бояринцев: «Спартаку» придётся очень трудно в гостевой встрече Кубка России с «Зенитом»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев оценил шансы столичной команды в матче групповой стадии Кубка России по футболу с петербургским «Зенитом».

«У «Зенита» достаточно сложная ситуация в Кубке России: чтобы продвинуться дальше, им в этом матче нужна только победа с разницей в четыре мяча. «Спартаку» в этой игре будет сложно», — цитирует Бояринцева «Матч ТВ».

Бояринцев считает, что «Зенит» «включится по полной программе» в игре с красно-белыми. Он уверен, что «Спартаку» в последних матчах не хватает настроя.

«То ли подсели, то ли в отпуск уже мысленно ушли. Если «Спартак» на этот матч должным образом не настроится, то шансов на победу никаких не будет», — добавил Бояринцев.

«Спартак» сыграет с «Зенитом» 27 ноября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Игра начнётся в 16:00 мск. Московский клуб (12 очков) перед последним туром лидирует в группе В. Далее располагаются «Крылья Советов» (девять), «Зенит» (девять), «Факел» (ноль).

Ранее Кейта Бальде провёл первую тренировку в составе «Спартака» после дисквалификации.