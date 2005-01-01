Тренер сборной Уэльса: сегодня нас вообще не было на поле, но мы не можем сидеть и плакать

Главный тренер сборной Уэльса Роб Пейдж поделился эмоциями от матча второго тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой Ирана.

«Мы не можем сидеть и плакать. Мы хотим дать нашим поклонникам повод для радости. Но мы ещё реабилитируемся. Сегодня нас вообще не было на поле. Теперь судьба выхода в плей-офф не в наших руках», — цитирует Пейджа Goal.

Встреча проходила на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане и завершилась со счётом 2:0.

В составе сборной Ирана в добавленное ко второму тайму время забили Чешми и защитник Рамин Резаян.

Иран набрал три очка и поднялся на второе место в турнирной таблице группы B. Уэльс с одним очком опустился на последнюю, четвёртую, строчку.

В третьем круге группового этапа иранцы сыграют со сборной США, а валлийцы встретятся с командой Англии. Обе игры состоятся 29 ноября.

Ранее сообщалось, что полузащитник Ирана Роузбеш Чешми был признан лучшим игроком матча ЧМ-2022 с Уэльсом.